Christian Lange: Keine erneute Kandidatur

Justizstaatssekretär und SPD-​Bundestagsabgeordneter Christian Lange informiert in einem Schreiben die beiden SPD-​Kreisvorsitzenden Jürgen Hestler und André Zwick sowie alle Ortsvereinsvorsitzenden der SPD im Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd über seinen Verzicht zur erneuten Kandidatur zur Bundestagswahl 2021 .

Dienstag, 09. Juni 2020

Lange erklärte am Dienstag: „Heute habe ich meine politischen Weggefährten über meinen Entschluss bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr für den Deutschen Bundestag zu kandidieren informiert. Die Entscheidung, nicht mehr anzutreten, ist mir nicht leicht gefallen, und doch steht sie schon seit langem fest. Seitvertrete ich meine Heimat im Deutschen Bundestag — vonbisauch als Vorsitzender der SPD-​Landesgruppe Baden-​Württemberg; vonbisals Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-​Bundestagsfraktion; seitbin ich als Parlamentarischer Staatssekretär Mitglied der Bundesregierung. Zuvor war ich, wie Ihr wisst, vonbisMitglied des Kreistages Rems-​Murr und des Ortschaftsrats Hegnach. Das heißt, ich stehe seit drei Jahrzehnten politisch in Verantwortung. Auf diese Zeit schaue ich mit großer Dankbarkeit und Stolz über das mir entge-​gengebrachte Vertrauen zurück! Ich weiß: noch nie stand ein Sozialdemokrat in unserem Wahlkreis so lange in Amt und Würden, zumal in der Bundesregierung.“

