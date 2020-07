Gmünder Bürgermeisterwahl: Wer wird Nachfolger von Dr. Joachim Bläse?

Dem Gemeinderat wird am Mittwoch seitens der Stadtverwaltung der zeitliche und organisatorische Fahrplan für Ausschreibung, Bewerbung und Wahl des zukünftigen Ersten Beigeordneten der Stadt Schwäbisch Gmünd vorgelegt. Auch OB Richard Arnold (rechts) ist gespannt darauf, wer zukünftig für Dr. Joachim Bläse (links) an seiner Seite stehen wird.

Dienstag, 21. Juli 2020

Es geht um die Nachfolge von Bürgermeister Dr. Bläse, der im Herbst sein neues Amt als Landrat des Ostalbkreises antreten wird. Nach dem Oberbürgermeister entspricht die nun neu zu besetzende Position der „Nummer“ im Rathaus. Der Erste Beigeordnete ist stellvertretendes Stadtoberhaupt. In Schwäbisch Gmünd sind diesem Bürgermeisterposten die Dezernats– und Geschäftsbereiche Finanzen, Recht, Ordnung, Soziales, Bildung, Sport und Touristik zugeordnet. Wie das Prozedere in den nächsten Monaten aussehen wird, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

