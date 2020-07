Kinder fotografieren Lieblingsplätze in Schwäbisch Gmünd

Foto: edk

Welche Lieblingsplätze bietet Schwäbisch Gmünd? Die Jugendkunstschule und der HGV lädt Kinder in den Sommerferien zum Fotowettbewerb ein.

Mittwoch, 22. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

Diese Sommerferien werden anders als sonst. Daher hat sich die Jugendkunstschule gemeinsam mit dem HGV eine Aktion für Kinder und Jugendliche ausgedacht. Sie sollen in den Ferien ihre Lieblingsplätze in Schwäbisch Gmünd fotografieren.Ob mit oder ohne Kuscheltier darauf, bleibt ihnen selbst überlassen — der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auch die Technik soll keine Grenzen setzen, deshalb bietet die Jugendkunstschule an, dass auch Kameras geliehen werden können oder ein Dozent beim Fotografieren unterstützt. Am Samstag,. August und Dienstag,. September können Interessierte in der Jugendkunstschule vorbeikommen zwischenundUhr.Ab dem ersten Ferientag soll auf der städtischen Homepage eine Kategorie eingeführt sein. Wer darauf klickt, kann dort ein Bild hochladen. Vom. Juli bis. September können Teilnehmer ihre Fotos hochladen.Eine Jury wähltBilder aus, die auf Plakate und Banner gedruckt werden sollen. Am verkaufsoffenen Sonntag, der laut Simone Klaus (HGV) „so Gott will“ amOktober stattfinden soll, werden die Bilder in der Stadt ausgestellt. „Das gibt dann einen Walk durch die Stadt.“ Die Jugendkunstschule bietet während der gesamten Ferien Programm.

