Baumarkt-​Brand: Zehn Verletzte und hoher Sachschaden in Essingen

Foto: privat

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagnachmittag zwischen Essingen und Aalen: Im Bauhaus-​Baumarkt an der B 29 war ein Brand ausgebrochen, der zwar schnell gelöscht werden konnte. Dennoch erlitten zehn Personen Rauchgasvergiftungen. Der Sachschaden kann noch gar nicht beziffert werden.

Freitag, 24. Juli 2020

Heino Schütte

Am Freitag um kurz vorUhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand im Bauhaus an der Margarete-​Steiff-​Straße in Essingen alarmiert. Die eintreffenden Beamten und Feuerwehrleute konnten eine starke Rauchentwicklung feststellen. Der gesamte Baumarkt wurde deswegen unmittelbar nach Brandentdeckung evakuiert. Durch die Feuerwehren Essingen, Abtsgmünd, Lauterburg und Aalen, die mit insgesamtKräften undFahrzeugen vor Ort kamen, konnte der Brand sehr schnell gelöscht werden. Hilfreich hierfür war auch die auslösendeSprinkleranlage im Baumarkt. Bereits umUhr wurde durch die Feuerwehr gemeldet, dass das Feuer gelöschtist. Anschließend wurde das gesamte Gebäude gründlich belüftet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei brach das Feuer im Bereich der Arbeitskleidung und Werkzeugen, welcher durch eine Zwischenwand voneinander getrennt ist, aus. Kriminaltechnik sowie Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizei sind vor Ort, um die der Ursache des Baumarkt-​Brandes zu ermitteln. Durch die Rauchgase wurden insgesamt zehn Personen leicht verletzt.Neun Personen davon konnten ambulant von den Rettungssanitätern und Notärzten versorgt werden. Eine Person musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Feuers, der einsetzenden Sprinkleranlage sowie der Löscharbeiten entstand ein Sachschaden, welcher aktuell noch gar nicht abgeschätzt werden kann. Mehr zum Baumarkt-​Brand bei Essingen am Samstag in der Rems-​Zeitung.

