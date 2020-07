Zwei neue Brücken für Böbingen

Foto: esc

In der Gemeinderatssitzung in Böbingen ging es am Montagabend zunächst um den Neubau zweier maroder Brücken: die Fußgängerbrücke über die Rems und das Brückenbauwerk „Bachäcker“. Ricky Winter vom Planungsbüro LK & P erläuterte die Planungen.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Edda Eschelbach

35 Sekunden Lesedauer



131

000

158

000

263

000

30

Ricky Winter befasste sich zuerst mit der viel genutzten Fußgängerbrücke über die Rems. Hier musste der Gemeinderat entscheiden, ob sie saniert (Kosten rundEuro) oder neu gebaut (Kosten rundEuro) werden soll. Vor vornherein klar war es dagegen, dass das Brückenbauwerk „Bachäcker“ neu gebaut werden muss. Es dient hauptsächlich dem landwirtschaftlichen Verkehr, ist aber auch ein beliebter Weg für Spaziergänger und Radfahrer, die Richtung Heubach unterwegs sind. Die Kosten für die Erneuerung liegen hier beiEuro. In beiden Fällen stimmte der Gemeinderat der vorgeschlagenen Variante — und damit den Neubauten — zu. Wann die Arbeiten beginnen, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



73 Aufrufe

140 Wörter

26 Minuten Online