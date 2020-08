Traumpalast in Gmünd öffnet am 27 . August

Nachdem die Wiedereröffnung der Traumpalast-​Kinos im Juli aufgrund der Verschiebung mehrerer großer Film-​Neustarts verzögert wurde, öffnen die Traumpalast-​Kinos am 27 . August wieder ihre Türen.

Welche Neuerungen es im Kino gibt und was das umfangreiche Hygienekonzept beinhaltet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Endlich wieder Traumpalast! Nach einer schwierigen und entbehrungsreichen Zeit freuen wir uns sehr, bald wieder unsere Besucher im Kino begrüßen zu dürfen und versichern Ihnen, uns mit ganzer Kraft für ein Kinoerlebnis zum Wohlfühlen einzusetzen!“, so die Geschäftsführer Heinz und Marius Lochmann.„Die Traumpalast-​Kinos haben die Krise gut überstanden und ein motiviertes Team bereitet sich intensiv darauf vor, unseren Besuchern gerade in diesen anderen Zeiten bald wieder eine entspannte Auszeit vom Alltag zu ermöglichen!“

