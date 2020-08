Unfälle mit Cityroller, Rennrad und Pedelec: Drei Verletzte

Symbol-​Foto: gbr

Drei Personen, die als Fahrer eines Rennrads beziehungsweise eines Pedelecs und eines Cityrollers am Straßenverkehr teilnahmen, wurde bei Unfällen am Samstag verletzt und brauchten ärztliche Behandlung.

Sonntag, 16. August 2020

Gerold Bauer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Am Samstagmorgen gegenUhr wurde das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall mit einem gestürzten Rennradfahrer gerufen. Dieser befand sich in einer Gruppe von fünf Rennrädern, welche die Landesstraßevon Murrhardt in Richtung Gschwend befuhren.Auf Höhe der Einmündung der Landestraße auf die Bundesstraßefuhr der-​Jährige als viertes Rennrad nach rechts in die Bundesstraße in Richtung Gschwend ein. Nach dem Abbiegen wollte er beschleunigen, aber beim Antritt verlor er das Gleichgewicht und stürzt nach links auf die Fahrbahn. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.Ebenfalls am Samstagvormittag, allerdings eine gute Viertelstunde später, bog in Abtsgmünd eine-​jährige Pedelec-​Fahrerin von der Lutstruter Straße nach links in die Lange Straße ein und übersah hierbei einen-​jährigen Nissan-​Fahrer, welcher in Richtung Abtsgmünd fuhr. Die Fahrerin stieß mit ihrem Pedelec gegen den hinteren rechten Radlauf des Nissan und stürzte hierdurch. Sie wurde leicht verletzt und begab sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe vonEuro.Am Samstagabend gegenUhr wurde das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall mit einem gestürzten Cityroller-​Fahrer gerufen. Dieser fuhr im Dahlienweg ein Gefälle nach unten und kam aufgrund seiner Alkoholisierung ins Schwanken und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Alkoholisierung musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

