B29 bei Mögglingen gesperrt

B 29 bei Mögglingen gesperrt

Ein 20 -​jähriger Opel-​Fahrer war am Montagmorgen gegen 9 : 20 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Hierbei kam er bei Mögglingen zunächst zu weit nach links. Um einen Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke zu vermeiden, zog er stark nach rechts, überfuhr die rechte Fahrspur und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Leitplanke kollidierte.

Montag, 24. August 2020

Heinz Strohmaier

32 Sekunden Lesedauer



11

000

10

25

Anschließend wurde das Fahrzeug wieder nach links geschleudert, wo es mit der Mittelleitplanke kollidierte und schließlich zum Stehen kam. Der junge Mann selbst wurde hierbei leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rundEuro geschätzt. Die Bundesstraße ist derzeit (StandUhr) in Richtung Aalen gesperrt, da entsprechende Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



297 Aufrufe

130 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb