Open-​Air-​Veranstaltung „Mit Abstand am besten“: Positive Bilanz

Heinrich del Core. Foto: gbr

Voller Zufriedenheit blicken die Veranstalter der Open-​Air-​Veranstaltung „Mit Abstand am besten“ auf die vier Tage im Himmelsgarten zurück. Was hier von Donnerstag bis Sonntag geboten wurde, hatte Festival-​Charakter. Und über allem stand das gute Gefühl, dass Veranstaltungen dieser Größenordnung nun wieder möglich sind. Endlich.

Mittwoch, 26. August 2020

Nicole Beuther

Die Bilanz beim Pressegespräch am Mittwoch fiel entsprechend positiv aus.





Weshalb die Veranstaltung als Erfolg gesehen wird und was neben dem finanziellen Aspekt eine große Rolle gespielt hat, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Als die Veranstalter am. Juli im Rahmen einer Pressekonferenz das Festival ankündigten, war die entbehrungsreiche Zeit der vergangenen Monate für einen kurzen Moment vergessen. Mit viel Eifer machten sich die Konzertdirektion IMK, Mixtown Veranstaltungstechnik und die Touristik und Marketing GmbH Gmünd an die Vorbereitungen. Und wie gewohnt taten sie das mit jeder Menge Herzblut.

