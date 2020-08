Betrunken und schwer verletzt

Schwere Brandverletzungen an Unterarmen und Handflächen zog sich ein 33 -​Jähriger am Freitagmorgen gegen 3 . 40 Uhr zu. Der betrunkene Mann entzündete auf der Fußgängerbrücke in der Gutenbergstraße ein Lagerfeuer um sich zu wärmen.

Freitag, 28. August 2020

Heinz Strohmaier

33

Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes kippte er vermutlich vornüber, wobei er sich mit den Händen in der heißen Asche abstützte. Der-​Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht; das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht.

