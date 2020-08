Klimaaktivistin Kathrin Bareis sucht Mitstreiter*innen für Omas for Future

Foto: esc

Es sei nicht ihre Art, still zu halten, sagt Kathrin Bareis. Sie will was tun. Sie will sich für die Umwelt einsetzen, sich für ein Umdenken in Sachen Klimaschutz einsetzen. Dass sie Berichte über die „Omas for Future“ entdeckt hat, war dann der Startschuss.

Freitag, 28. August 2020

Edda Eschelbach

28 Sekunden Lesedauer



50

52

28

Sie hat kurzerhand die Gmünder Regionalgruppe der „Omas for Future“ gegründet. Allerdings steht sie damit ganz am Anfang und ist im Moment noch das einzige Mitglied. Sie ist auf der Suche nach Mitstreiterinnen. „Ich suche Menschen der Altergruppe Ü– Frauen und auch Männer – die mit mir zusammen etwas in Bewegung setzten möchten“, erklärt die-​Jährige. Was sie vor hat, berichtet Kathrin Bareis am. August in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



240 Aufrufe

115 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb