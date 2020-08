Post ehrt Gmünder Design-​Urvater

Foto: Manfred Laduch

Ohne Professor Karl Dittert wäre die Hochschule für Gestaltung nicht das, was sie heute ist. Die Post würdigt den Gmünder Designer im Oktober mit einer Briefmarke aus der Serie „Design aus Deutschland“ im Wert von 155 Cent .

Montag, 31. August 2020

Manfred Laduch

2010

Als Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Verleihung der Bürgermedaillesagte, dass Schwäbisch Gmünd ohne Karl Dittert nicht die Stadt des Designs geworden wäre, die sie heute sei, gab es niemanden im Saal, der auch nur ansatzweise daran zweifelte. Warum die Post den Gmünder für ihre Briefmarken-​Neuausgabe auswählte, was Karl Dittert für die Hochschule so wichtig macht und welche Besonderheiten seine Art des Designs ausmachen, beschreibt die Rems-​Zeitung in ihrer Dienstags-​Ausgabe.

