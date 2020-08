Erinnerungen ans alte Schießtalfreibad: „Wir hatten eine schöne Zeit“

Fotos: privat

Im zweiten Teil ihrer Sommerserie „Freibadgeschichte(n)“ blickt die Rems-​Zeitung in ihrer Samstagsausgabe zurück auf die 50 er-​Jahre im Gmünder Schießtalfreibad. In diesen Jahren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Freibadvergnügen noch keine Selbstverständlichkeit, sondern musste hart erarbeitet werden. Dennoch: „Wir hatten eine schöne Zeit“, erinnert sich Bademeistersohn Dieter Weiß, der im Schießtal Kindheit und Jugend erlebte.

Samstag, 08. August 2020

Heino Schütte

43 Sekunden Lesedauer



1950

1951

11000

Gmünd platzte schier vor Stolz, alsundgleich zweimal hintereinander das neue Freibad am Schießtalsee eingeweiht wurde, einmal ohne und dann mit Sportbecken. Hunderte Helfer hatten zuvor in ehrenamtlicher Arbeit dieses damalige Wunderwerk des Freizeitvergnügens und der sportlichen Betätigung geschaffen. Sogar einen Schwimmländerkampf Deutschland gegen Italien gab es zur Eröffnung. Der Süddeutsche Rundfunk berichtete live mit einem hochmodernen Übertragungswagen im Radio, tagelang berichtete anschließend auch die Wochenschau in den Kinos.Zuschauer waren dabei, als unter anderem der römische Schwimmstar Carlo Pedersoli alias Bud Spencer seine Bahnen zog. Für ein Verkehrschaos sorgten hunderte Pkw und Motorräder und dazu sage und schreibe rund tausend Fahrräder. Mehr zum Schmunzeln, Staunen und Erinnern jeden Samstag im Rahmen unserer Sommerserie.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



50 Aufrufe

174 Wörter

10 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb