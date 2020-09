Gmünder VHS stellt das neue Programm vor

Foto: mia

Im kommenden Semester soll in der Gmünder VHS immer wieder die Frage gestellt werden: Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Sowohl Kursteilnehmer als auch Dozenten sollen sich Gedanken darüber machen.

Donnerstag, 10. September 2020

Eva-Marie Mihai

32 Sekunden Lesedauer



26

5





Welche weiteren Kurse angeboten werden und warum die teilweise teurer geworden sind, lesen Sie am 11 . September in der Rems-​Zeitung.



ie sieht die Gesellschaft nach Corona aus. Dieser Frage will sich die VHS im kommenden Semester stellen. „Sowohl Referenten als auch Teilnehmer sollen die Frage beantworten“, sagt VHS-​Direktorin Ingrid Hofmann. Eine erste Gelegenheit biete sich bei der Semestereröffnung am. September, dem Europäischen Sprachentag.Hofmann stellt einige Veranstaltungen vor. Am. Oktober befasst sich der junge Stuttgarter Philosophieprofessor Dr. Sebastian Ostritsch ebenfalls mit der Gesellschaft und kommt zu dem Schluss, dass es letztlich der Drang Freiheit ist, die alle verbindet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



68 Aufrufe

131 Wörter

40 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb