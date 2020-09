Kloster Lorch soll einst ein Stück vom Kreuz Christi besessen haben

Foto: Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-​Württemberg

Am 14 . September wird in der römisch-​katholischen Kirche das Fest der Erhöhung des heiligen Kreuzes gefeiert. Der Tag der Erhöhung des heiligen Kreuzes hat seinen Ursprung in der Auffindung des Kreuzes Christi durch die heilige Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen, in Jerusalem. Auch im Kloster Lorch soll es eine Kreuzreliquie gegeben haben.

Freitag, 11. September 2020

Edda Eschelbach

Konstantin ließ an dieser Stelle die Grabeskirche erbauen, die am. Septembergeweiht wurde. Ein Tag nach der Weihe, am. September, soll den Gläubigen das Kreuz erstmals hocherhoben gezeigt worden sein. Ob im Kloster Lorch tatsächlich eine Kreuzreliquie ist, und welchen Schatz das Kloster birgt, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

