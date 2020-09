Marginalien: Was tun wir den Kindern an?

Am Samstag beschäftigen sich die „Marginalien“ mit einem derzeit hochaktuellen Thema und gehen der Frage nach: Was tun wir den Kindern an?

Samstag, 12. September 2020

Heinz Strohmaier

Kinder sind unsere Zukunft! Aber in welche Zukunft schicken wir sie? Wir leben in einer unglaublich kinderfeindlichen Zeit. Wir bieten ihnen eine Welt, die in allen Richtungen auseinanderzubrechen droht. Wir leben ihnen vor, dass alle ihren Egoismus bis zum Erbrechen ausleben wollen und dürfen.







Die ganze Kolumne finden Sie am Samstag, 12 . September, in der Rems-​Zeitung auf Seite 21



