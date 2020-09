Verein „Cäcilia“ feiert trotz Corona Sträublesfest

Das Fest ist so berühmt, dass es sogar einen Wikipedia-​Eintrag hat. Schon vor Jahrhunderten haben Hussenhofener ihr Sträublesfest gefeiert – nun soll die Tradition auch während der Corona-​Zeit fortgeführt werden.

Am Sonntag gibt es noch einmal von 11 bis 16 Uhr neben frisch zubereiteten Sträuble leckere Fladen und einen Kuchenverkauf.





Zwar gibt es kein großes Fest, doch Fans konnten am Samstag die bekannten Sträuble des Gesang– und Musikvereins „Cäcilia“auf dem Festplatz in Hussenhofen kaufen.Es laufe gut, die Kunden kämen sehr gleichmäßig, berichteten die Herlferinnen am Samstagnachmittag. Wenn es so weiterlaufe, sei in wenigen Stunden der Teig aus und der Verkauf geschlossen.

