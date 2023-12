Schützenhaus Hussenhofen schließt zeitweise

Das Schützenhaus in Hussenhofen schließt am 22. Dezember. Nach vier Jahren hört Manuela Karus auf. Jetzt ist klar, ob es weitergeht.

Montag, 11. Dezember 2023

Jürgen Widmer

Als sie das Lokal im Oktober 2019 übernahm, lief es eigentlich sehr gut an. Doch dann kam Corona.

Anfang Januar wird dann die neue Pächterin Tanja Krieg den Treffpunkt wieder eröffnen. Für die Schützengesellschaft ist es ein Glück, dass so schnell eine Nachfolgerin gefunden wurde.







Was die neue Pächterin plant und was sich im Schützenhaus verändert, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Karus ist wehmütig zu Mute. Vier Jahre lang hat sie das Schützenhaus mit viel Elan, großem Einsatz und zur Zufriedenheit der Gäste und der Schützengesellschaft Hussenhofen geführt. „Aber jetzt geht es nicht mehr“, sagt sie, und fügt an: „Leider!“ Am Freitag, 22. Dezember, heißt es dann „Alles muss raus“. Zusammen mit ihren Gästen beendet sie ein Kapitel, dass ihr viel Freude aber auch einige Sorgen bereitet hat.

