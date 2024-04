Eröffnung von Kindergarten St. Katharina Hussenhofen

In Hussenhofen wurde das sanierte Gebäude des Kindergartens St. Katharina feierlich wiedereröffnet. Fast ein Jahr lang waren die Kinder in verschiedenen Provisorien untergebracht.

Freitag, 05. April 2024

Thorsten Vaas

Die Glocken läuteten und die Luft war erfüllt von Freude und Erwartung, als Eltern und Kinder sich am gestrigen Morgen versammelten, um das frisch renovierte Zuhause des Kindergartens St. Katharina in der Ruppert-​Mayer-​Straße 18 in Hussenhofen zu feiern. Die erfolgreiche Sanierung war durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie die Zusammenarbeit von Kirchengemeinde, Architekt und Trägervertretern möglich geworden. Die Stadt Schwäbisch Gmünd übernahm einen Großteil der Finanzierung in Höhe von 600.000 Euro.

