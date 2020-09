Wochenende: Schöner übernachten

Auch dieses Wochenende wird wieder schön: Zum einen wird es sommerliche Temperaturen geben, zum anderen gibt es am Samstag in der Rems-​Zeitung wieder die beliebten Wochenende-​Seiten, mit jeder Menge Lesestoff und dem Titelthema „Schöner übernachten“.

Samstag, 12. September 2020

Heinz Strohmaier

26 Sekunden Lesedauer



Gerade jetzt träumen manche vom Schlafen in fremden Betten. Eine Geschichte, wie sich das Reisen verändert hat – ohne dass Corona daran schuld ist. Designhotels, wenn man sie überhaupt als solche kategorisieren mag, sind ein globaler Trend. Mehr darüber in unserer Wochenende-​Beilage. Auf der Seite Kind+Kegel geht es um den ersten Liebeskummer und was Eltern tun können, um ihrem Kind zu helfen. Dazu Rätselspaß und Reisetipps. Viel Lesevergnügen!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

105 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb