Christliches Zentrum Schönblick: Daniel Funk Nachfolger von Programmchef Kuno Kallnbach

Foto: hs

Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde im Christlichen Zentrum Schönblick dieser Tage der neue Programmleiter Daniel Funk (rechts im Bild) in sein Amt eingeführt und gemeinsam mit seiner Familie in Schwäbisch Gmünd willkommen geheißen. Funk tritt die Nachfolge von Kuno Kallnbach (links) an.

Mittwoch, 16. September 2020

Heino Schütte

Kuno Kallnbach tritt in den wohlverdienten Ruhestand, will sich jedoch mit Rat und Tat weiterhin ins Ferien-​, Kongress– und Kulturzentrum Schönblick und in das dortige evangelische Gemeindeleben einbringen.Schönblick-​Direktor Martin Scheuermann stellte am Mittwoch Daniel Funk bei einem Pressegespräch vor. Funk istJahre alt, verheiratet und Vater von fünf Buben im Alter von vier Monaten bis zehn Jahren. Er stammt aus Hessen und Westfalen, ist gelernter Handwerker, hat Theologie studiert, absolvierte eine Zeit bei der Bundeswehr und wirkte zuletzt als Pastor einer Baptisten-​Gemeinde. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

