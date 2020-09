In Oberbettringen entsteht eine inklusive Wohngemeinschaft

Seit Jahren leben viele Menschen in Wohngemeinschaften. Oft, weil die Miete gemeinsam leichter zu stemmen ist. Doch für die WGs der Stiftung Haus Lindenhof hat diese Lebensform noch eine weitreichendere Bedeutung. Sie beinhaltet mehr Selbstständigkeit für Menschen mit Behinderung. Derzeit entsteht deshalb die zweite inklusive WG in Schwäbisch Gmünd.

„Wir sind derzeit auf der Suche nach Leuten, die sich vorstellen können, in der WG zu leben“, sagt Frank Eißmann, der gemeinsam mit Hannah Mack und Inola Schröder (alle drei Stiftung Haus Lindenhof) zur Zeit dabei ist, die Wohngemeinschaft in der Egaustraße zu organisieren. „Bewerber mit Behinderung haben wir schon einige“, erklärt Inola Schröder. Aber es sei in Coronazeiten nicht ganz einfach, Menschen ohne Behinderung zu finden, die einziehen möchten. Wer sich vorstellen kann, in der inklusiven WG zu leben, kann sich per Email: inklusive-​wg-​gd@​haus-​lindenhof.​de oder im Bunten Hund, Buhlgässlein Gmünd , vorbeikommen. Welche Bedingungen es gibt, und welche daraus resultierende Vorteile sich dabei ergeben, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

