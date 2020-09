„Eine 10er-​Zone ist erlaubt“

„Eine 10 er-​Zone ist erlaubt“

Foto: gbr

Landauf landab gibt es ausgewiesene Tempo-​ 30 -​Zonen. Aber gibt es auch die Variante mit Tempo 10 ? Wer durch die Asylstraße in Gmünd fährt, wird spontan ja sagen – denn dort ist eine solche Zone ja ausgeschildert. Nicht rechtens meint dazu ein Autofahrer, während es die Stadt anders sieht.

Dienstag, 29. September 2020

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



„Wir wurden am 23 . September gegen 10 . 30 Uhr in der Asylstraße am Parlermarkt geblitzt. Dort ist eine Tempo-​ 10 -​Zone – und jetzt wird es kompliziert!“ machte ein Autofahrer öffentlich auf Facebook seinem Ärger Luft. Es sei aufgrund der Verkehrssituation dort nämlich immens schwierig, die Höchstgeschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde nicht zu überschreiten.







Wie die Stadt Schwäbisch Gmünd dazu steht, erklärt Pressesprecher Markus Herrmann am 29 . September in der Rems-​Zeitung.

