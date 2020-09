Bürgermeister Dr. Joachim Bläse: Bürgernähe von Anfang an

Ein Paar handgestrickte Socken, zusätzlich ein Blatt Papier mit Dankesworten und dem Hinweis: „Damit Sie auf der Ostalb keine kalten Füße kriegen.“ Es ist eines von vielen Geschenken, das in den vergangenen Tagen im Dezernat 3 abgegeben wurde. Genau in einer Woche wird Dr. Joachim Bläse sein Büro letztmals als Erster Bürgermeister der Stadt Gmünd betreten. Wohin er in diesen Tagen auch kommt – überall ist große Wertschätzung für ihn und seine geleistete Arbeit zu spüren.

Freitag, 04. September 2020

Nicole Beuther

Engagiert zeigte sich Dr. Bläse von Beginn an. Bereits zu Schulzeiten war er in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Lindach tätig; ebenso im Vorstand von Gmünder Sportvereinen und Organisationen oder als Schülersprecher am Parler-​Gymnasium. Daraus resultierte auch der Berufswunsch zu Jugendzeiten – Pfarrer oder Bürgermeister wollte der Lindacher Joachim Bläse werden.





Warum sich Bläse dann aber entschied, Jura zu studieren, wie es dazu kam, dass er in seiner Stadt Bürgermeister wurde und welche Ereignisse besonders prägend waren, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die RZ hat sich mit Dr. Bläse über die Anfänge seiner Bürgermeister-​Laufbahn unterhalten, die alles andere als einfach waren. Ebenso über die prägenden Ereignisse der vergangenen Jahre und das Gefühl des Abschieds aus einem Amt, das ihm immer viel Freude bereitet hat.

