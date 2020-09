Sommerserie Freibadgeschichten: Das Waldstetter Freibad

Foto: ks

Seit über 80 Jahren gibt es auch in Waldstetten ein Freibad. Wie jedes Freibad wurde auch das Waldstetter Bad geprägt von den Bademeistern – einer davon war fast 30 Jahre lang im Amt und kann einiges erzählen.

Freitag, 04. September 2020

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Das Waldstetter Freibad wurde 1939 gebaut und immer wieder erneuert. Vor dem Bad war der Sportplatz, der Ende der 1950 er Jahre aufgegeben wurde und an dessen Stelle man das Freibadgebäude errichtete. In diesem Zusammenhang verschwand auch der von den US-​Soldaten nach dem Krieg erbaute Drei-​Meter-​Sprungturm.





Weshalb das Waldstetter Freibad so beliebt ist, welche Erinnerungen Kurt Nuding, kurz „dr Badmoischdr Kurt“, hat und weshalb das Kiosk nicht wegzudenken ist, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



209 Aufrufe

113 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb