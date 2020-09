Auftakt der Aktion „Stadtradeln“

Das große Radfahr-​Sorgenkind Weißensteiner Straße wird noch in diesem Herbst zumindest provisorisch sicherer gestaltet. Das kündigte Baubürgermeister Julius Mihm am Montag anlässlich des Starts der Aktion Stadtradeln an. Er warb auch dafür, das Fahrrad verstärkt als Alltags-​Verkehrsmittel zu betrachten und es auch im Winterhalbjahr als klimafreundliches und gesundes Mobilitätsinstrument zu nutzen.

Dienstag, 08. September 2020

Heinz Strohmaier

Zum gemeinsamen Startschuss fanden sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Baubürgermeister Julius Mihm (Gmünd) und Bürgermeister Michael Rembold (Waldstetten) auf dem Marktplatz der Stauferstadt ein. Auch in anderen Städten und Gemeinden des Ostalbkreises hieß es „Auf die Räder, fertig, los!“

Mehr über das „Stadtradeln“ am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

