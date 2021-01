Tauwetter und Regenfälle: Die HVZ rechnet mit einer Hochwasserlage auch im Bereich Remstal

Die Hochwasserzentrale Baden-​Württemberg (HVZ) und die Wetterdienste warnen vor einer extremen Wetterlage in den nächsten Tagen. Nach bisherigen Modellrechnungen muss auch im Remstal mit einer Hochwassersituation gerechnet werden, die einem zwei– bis zehnjährigen Ereignis entspricht.

Mittwoch, 27. Januar 2021

Heino Schütte

Die Schneefälle und die idyllischen Winterlandschaft am Mittwochmorgen sind offenbar trügerisch. Beginnend am Abend soll Tauwetter einsetzen. Von Donnerstag bis Samstag werden im Bereich von Schwarzwald und Schwäbische Alb dann auch noch ergiebige Regenfälle erwartet. Beides zusammen, so sind sich die Experten einig, wird an den Flüssen in den jeweiligen Einzugsgebieten der Mittelgebirge zu einer Hochwasserlage führen. An einigen Pegeln, so das HVZ, könnte das Wasser auch über die Marke eines zehnjährigen Hochwasserereignisses anschwellen. Das Tauwetter wird auch in den Hochlagen, wo besonders große Mengen Schnee liegen, einsetzen. Dazu hat die Unwetterzentrale für die Schwäbische Alb auch noch Sturm angesagt. Es wird also ungemütlich im Ostalbkreis in den kommenden Tagen.

