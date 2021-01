Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau: VGW plant neues Dienstleistungszentrum mit Bezirksamt

Foto: vgw

Tolle Nachricht für die Bürger im Bereich Rehnenhof-​Wetzgau: In idealer Lage (am Rewe-​Markt) plant die VGW den Bau eines neuen Stadtteil– und Dienstleistungszentrums. Wichtige Partner sind mit im Boot.

Donnerstag, 28. Januar 2021

Heino Schütte

21 Sekunden Lesedauer



Rund acht bis neun Millionen Euro will die VGW für das Projekt in die Hand nehmen. Mit dem Bau soll schon im Frühsommer begonnen werden. Endlich bekommt der Stadtteil in diesem Dienstleistungszentrum auch ein Bezirksamt. Die Kreissparkasse und mehrere Ärzte sind weitere Mieter. Auch Wohnungen sind in dem Gebäudekomplex geplant. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



216 Aufrufe

86 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Rehnenhof-Wetzgau ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb