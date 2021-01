25 -​jähriger drehte durch und verletzte einen Polizeibeamten

Symbol-​Bild: gbr

Ein 25 -​jähriger befand sich in der Nacht zum Montag in Welzheim offensichtlich in psychischem Ausnahmezustand. Nachdem Nachbarn die Polizei gerufen hatten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Beamter verletzt wurde.

Montag, 04. Januar 2021

Gerold Bauer

Aus Sicht der Polizei stellt sich der Sachverhalt so dar: Anwohner der Obdachlosenunterkunft in der Hutt-​Keller-​Straße teilten in der Nacht auf Sonntag gegen 1 : 30 Uhr mit, dass sich ein 25 -​jähriger Bewohner in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, sollte dieser in einer Spezialklinik untergebracht werden. Hiergegen wehrte sich der Mann so massiv, dass ihm letztlich nur unter dem Einsatz von Pfefferspray Handschließen angelegt werden konnten. Als der Mann zum Streifenwagen gebracht wurde, trat er den Außenspiegel eines geparkten Autos ab und richtete hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Einer der eingesetzten Beamten wurde im Gerangel mit dem Mann leicht verletzt. Der 25 -​Jährige wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht.

