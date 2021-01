Schwere Brandstiftung in Waldhausen: Vier Jahre Haft

Foto: Zehnder

Am Dienstag wurde am Amtsgericht in Gmünd unter der Leitung von Richterin Julia Ocker ein 72-​jähriger Brandstifter zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Dienstag, 05. Januar 2021

Gerold Bauer

22 Sekunden Lesedauer



Der Täter zeigte sich von Anfang an geständig. Er hatte nachweislich im September ein Wohnhaus und ein Wohnmobil in Lorch-​Waldhausen in Brand gesetzt — beide wurden vollständig zerstört. Dies erfüllte den Tatbestand der schweren Brandstiftung in Tateinheit mit Brandstiftung. Die Hintergründe der Tat lagen in familiären Zerwürfnissen. Insgesamt wurden fünf Zeugen gehört.







