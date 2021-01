Am Montag enden die Ferien, gelernt wird zu Hause

Klar ist, dass auch für die Schülerinnen und Schüler in Gmünd die Ferien am Montag enden. Am 11 . Januar beginnt wieder der Unterricht. Allerdings als Fernunterricht, die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Ausgenommen davon sind Förderschulen und Abschlussklassen, die Präsenzunterricht halten dürfen.

Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis 31 . Januar schließt auch ein, dass Schulen und Kitas weitestgehend geschlossen bleiben. In einer Pressemitteilung teilt nun das Baden-​Württembergische Kultusministerium mit, dass im Ländle angestrebt werde, Grundschulen und Kitas bereits ab dem 18 . Januar wieder zu öffnen.







Wie der Schulstart nach den Ferien ablaufen wird, und ob eine Öffnung von Schulen und Kitas ab 18 . Januar in Sicht ist, erklärt der Leiter des Gmünder Amtes für Bildung und Sport, Klaus Arnholdt, am 8 . Januar in der Rems-​Zeitung.



