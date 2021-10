Unfall auf der B29: Drei Fahrzeuge beteiligt

Symbolbild

Am Samstag gegen 14 Uhr kam es in Gmünd auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen, ca. 100 Meter nach dem Einhorn-​Tunnel, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei gab es zwei Leichtverletzte.

Sonntag, 10. Oktober 2021

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



Aufgrund eines verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugs musste eine 43-​jährige Pkw-​Lenkerin eines BWM stark bremsen. Die 29-​jährige Lenkerin eines VW Polo erkannte die Situation zu spät, sodass es zum Auffahrunfall kam. Da auch ein 72-​jähriger Fahrer eines Mitsubishi nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr er auf den VW Polo auf und schob diesen wieder auf den BMW. Bei dem Unfallgeschehen wurde sowohl der 72-​jährige Fahrer als auch die 43-​jährige Fahrerin leicht verletzt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden: ca. 13.000 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



122 Aufrufe

117 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen