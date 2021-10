Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung: Der Herbst auf dem Höhepunkt

Gold– und Silberforum im Oktober. Foto: Ursula Dubisar

Gute Aussichten für das Wochenende in Gmünd und Umgebung: Bei blauem Himmel, Sonne und erträglichen Temperaturen lockt die Stauferstadt zum Verkaufsoffenen Sonntag mitsamt Festival der Kulturen im Remspark und Impfaktion im Gold– und Silberforum.

Samstag, 16. Oktober 2021

Michael Maier

Zumindest tagsüber lässt es sich bei Werten an die 15 Grad gut flanieren. Man könnte vielleicht auch auf einen Sprung im weltweit einzigartigen Gmünder Schattentheatermuseum im Mohrengässle vorbeischauen. Was es im Schattenreich zu sehen und zu erleben gibt, ist auf diesen Seiten beschrieben.Außerdem geht es um das gelungene Miteinander auf dem Sonnenhügel südlich der Kernstadt. Auf dem Hardt hat sich in den letzten Jahren extrem viel verändert – nicht zuletzt deshalb, weil die Entwicklung auch durch bürgerschaftliches Engagement getragen wird.Bei der Internationalen Bauausstellung 2027 werden sich die Blicke auch auf das dortige Wohnquartier richten, wo rund um den künftigen Europa-​Platz bauliche Zukunftsvisionen Gestalt annehmen. Einmal mehr könnte es in Gmünd also gelingen, architektonische Akzente zu setzen.Ergänzt wird unser Programm mit kirchlichen Informationen, Kurzpredigten und vor allem Vereinsnachrichten auf fünf Seiten. Man merkt, dass das gesellschaftliche Leben nach langer Zwangspause wieder voll im Gang ist. Mehr auf Papier in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

