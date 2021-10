Verkaufsoffener Sonntag: Gmünder Einzelhandel ist sehr zufrieden

Foto: marö

Nach entbehrungsreichen Corona-​Zeiten startete der Gmünder Einzelhandel mit dem verkaufsoffenen Sonntag zur Kirchweih-​Zeit mit Vollgas wieder durch und freut sich auf das beginnende Weihnachtsgeschäft. „Das macht Mut auf mehr!“ fasst der Vorsitzende des Gmünder des Gmünder Handels– und Gewerbevereins, Dr. Christof Morawitz die Eindrücke vom Wochenende zusammen.

Montag, 18. Oktober 2021

Gerold Bauer

In einer Bilanz brachte das HGV-​Führungsquartett — Dr. Christof Morawitz, Andreas Schoell, Martin Röttele und Simone Klaus — zum Ausdruck, dass der Gmünder Einzelhandel mit den Geschäften an diesem verkaufsoffenen Sonntag sehr zufrieden sein könne. Dank der parallel stattfindenden Veranstaltungen, Krämermarkt und „Tag der Kulturen“, sei sehr viel los gewesen in der Innenstadt. Man habe auch gespürt, dass die Menschen dankbar dafür waren, dass sie endlich wieder so richtig Flanieren und einen Einkaufsbummel machen konnten. Die Kunden seinen auch sichtlich in Einkaufslaune gewesen.







