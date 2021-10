Kliniken Ostalb: Ab Samstag neue Regeln für Besuche

Wegen steigender Infektionszahlen gelten für Patientenbesuche in den Kliniken Ostalb ab Samstag, 30. Oktober, neue Regeln. Das teilen die Kliniken mit. Pro Patient und pro Tag ist demnach ein Besucher in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr zugelassen. Die Besuchszeit endet um 18 Uhr.

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Thorsten Vaas

57 Sekunden Lesedauer



Der Besuch sei nach der 3G-​Regel mit entsprechendem Nachweis möglich, also mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid-​19 oder einer Genesung innerhalb der letzten sechs Monate von einer Covid-​19-​Erkrankung oder mit einem negativen Test. Selbst erstellte Nachweise können nicht akzeptiert werden.Sofern kein aktuelles Testergebnis vorliegt, besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Antigen-​Test durchführen zu lassen:Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Abstriche sind ausschließlich für Krankenhausbesucher von 14.45 bis 17 Uhr möglich.Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.Klinikbesucher müssen sich zudem ausweisen und vor Zutritt einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen. Um Wartezeiten zu vermeiden, sei es hilfreich, den Bogen vorausgefüllt mitzubringen. Der Fragebogen steht zum Download auf der Website der Kliniken Ostalb bereit.In bestimmten Bereichen wie in der Geburtshilfe, den Kinderkliniken oder bei schwerstkranken Patienten und in akuten, lebensbedrohlichen Situationen sind Ausnahmen beim Besuch nach Absprache möglich. „Aufgrund der gestiegenen stationären Corona-​Fallzahlen sind leider auch wir gezwungen, geplante Eingriffe und Behandlungen derzeit zu verschieben“, heißt es auf der Internetseite der Kliniken Ostalb weiter.

231 Wörter

2 Stunden Online



