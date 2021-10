Einhorntunnel wegen Autopanne in Richtung Aalen blockiert

Foto: gbr

Aktuell müssen Autofahrer in Gmünd am späten Freitagvormittag mit massiven Verzögerungen rechnen, weil der Einhorntunnel derzeit in Fahrtrichtung Aalen durch ein liegengebliebenes Fahrzeug blockiert ist.

Freitag, 29. Oktober 2021

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Während der Verkehr in Richtung Stuttgart ungehindert fließen kann, musste die Fahrbahn im Tunnel in der Gegenrichtung gesperrt werden. Das Pannenfahrzeug soll — Stand 11.15 Uhr — aber in Kürze abgeschleppt werden, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit. Mit den Wartungsarbeiten, die in diesen Tagen im Gmünder Tunnel durchgeführt werden, hat dieser Stau nichts zu tun. Denn diese Arbeiten finden nur in den Nachtstunden zwischen 20 und 5 Uhr statt.

