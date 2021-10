EWILPA – ein Weg, an dem essbare Pflanzen wild wachsen

Fotos: Thomas Schäfer

Ein hochinteressantes und zukunftsträchtiges Projekts für die Oststadt und für den weiteren Ausbau des „Nachhaltigkeitspfades“ in Schwäbisch Gmünd wurde in den Räumen der Volkshochschule am Münsterplatz präsentiert. Es geht dabei um essbare Wildpflanzen entlang eines Weges zwischen der Oststadt und der Weleda im Himmelsgarten.

Montag, 04. Oktober 2021

Gerold Bauer

Oberbürgermeister Richard Arnold lobte in seiner engagierten Rede „diese Initialzündung für ein großartiges Projekt“, das über die Oststadt hinaus einen begeisternden qualitativen Beitrag zur Erweiterung des Engagements und Realisierung von mehr Nachhaltigkeit in ganz Schwäbisch Gmünd leisten werde. Er hob die Rolle von Prof. Sonja Nagel, Leiterin des Instituts für Raumkonzeption und Grundlagen des Entwerfens an der Universität Stuttgart, und ihren Studenten hervor, die etliche wesentliche Exponate zur Visualisierung des Vorhabens ausstellen, um mit detaillierten Plänen und Modellen das Gesamtprojekt in verschiedensten Facetten zu veranschaulichen.





