Schmierereien in Schwäbisch Gmünd: Bahnstrecke muss gesperrt werden

Foto: Rike /​pix​e​lio​.de

Vandalen haben in den vergangenen Wochen in Schwäbisch Gmünd ihr Unwesen getrieben. Für die Reinigung ihrer Farbschmierereien musste sogar die Bahnstrecke gesperrt werden.

Mittwoch, 06. Oktober 2021

Thorsten Vaas

In der Pleuer Passage am Bahnhof wurden mehrere Wände und Türen mit schwarzer Farbe besprüht. Zudem wurde in der Ledergasse ein Verkehrszeichen mit schwarzer Farbe besprüht und in der Robert-​von-​Ostertag-​Straße an der Josenbrücke eine Tür beschmiert. Derhierbei entstandene Schaden wird von der Polizei auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Bereits am 27. September wurden großflächige Farbschmierereien in Hussenhofen an der Birkhofbrücke, auf Höhe des dortigen Supermarktes, festgestellt. Da dort aufgrund der Reinigung zusätzlich die Bahnstrecke gesperrt werden musste, wird der Schaden auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

