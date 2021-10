Weleda ruft Nahrungsergänzungsmittel zurück

Weleda ruft Nahrungsergänzungsmittel zurück. Laut lebens​mit​tel​war​nung​.de der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geht es um zwei Nahrungsergänzungsmittel.

Mittwoch, 06. Oktober 2021

Thorsten Vaas

Es handelt es sich um Kapseln namens „Naturweisheit Meine Vitalquelle“ (Chargenbezeichnung 3654D und 3655D) und „Naturweisheit Meine Immunformel“ (Chargenbezeichnung 3652D und 3653 D). Grund des Rückrufs: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Rückstände von Ethylenoxid befinden“, heißt es in einer Verbraucherinformation des Unternehmens. Kunden werden gebeten, die Chargennummer auf dem Produkt zu prüfen. Sollte es sich um ein Produkt mit der angegebenen Chargennummer handeln, solle das Produkt nicht verwendet, sondern zum Verkaufsort zurückgebracht werden. „Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Vorlage des Kassenbons selbstverständlich erstattet“, heißt es weiter in der Mitteilung, die auf lebens​mit​tel​war​nung​.de veröffentlicht wurde.Ethylenoxid ist seit 1991 in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten. Der Stoff und sein Abbauprodukt gelten als potenziell krebserregend.

