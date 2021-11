Finanzplanung für Großdeinbach: Wohnungsbau steht im Vordergrund

Foto: Schäfer

Bürgermeister Christian Baron nahm sich bei der Ortschftsratssitzung in Großdeinbach der aktuellen Planung von Projekten in Großdeinbach an, nicht ohne vorauszuschicken, dass das Finanzjahr 2021 glücklicherweise glimpflicher als erwartet lief, aber Corona weiterhin eine große Unwägbarkeit darstelle ebenso wie die Obergrenze der Verschuldung von 100 Millionen.

Samstag, 13. November 2021

Nicole Beuther

Jedenfalls solle man unbedingt die laufenden Projekte 2021 abschließen. In der vorliegenden Finanzplanung bis 2026 stünden für 2022 der Wohnungsbau bzw. die Erschließung von Wohngebieten finanziell im Vordergrund.





Was sich Ortsvorsteher Gerd Zischka bei den Investitionen für die Kindergärten wünscht und weshalb es kritische Rückfragen zu der grundhaften Entwicklungsplanung gab, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



