Volkstrauertag in Waldstetten

Fotos– Gerhard Nesper

Auch in Waldstetten und Wißgoldingen wurde je eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag abgehalten, bei denen Bürgermeister Michael Rembold und Ortsvorsteherin Monika Schneider an die Kriegstoten und die Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnerten.

Sonntag, 14. November 2021

Gerhard Nesper

33 Sekunden Lesedauer



In ihrer Ansprache zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten erinnerte Ortsvorsteherin Monika Schneider an das unendliche Leid, das Menschen in den Kriegen erfahren haben und an den 1939 von Deutschland losgetretenen Krieg, der im Jahr 1941 zum Weltkrieg wurde. Anders als andere europäische Kriege habe der Zweite Weltkrieg von deutscher Seite nicht nur den Sieg über das gegnerische Militär, sondern die Vernichtung und Versklavung ganzer Völker angestrebt. Der Tod und das Elend der Zivilbevölkerung in den angegriffenen Gebieten sei kein Kollateralschaden, sondern erklärtes Kriegsziel gewesen. Über die zahlreichen Gedenkfeiern in anderen Gemeinden und Städten berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Montagausgabe.

