Corona: Das alles bekommen Intensivpatienten

in britischer Arzt hat ein Foto jener Medikamente ins Netz gestellt, die ein schwer an Corona Erkrankter an einem Tag benötigt. Wir stellen die Präparate vor, die sich in vier Gruppen einteilen lassen.

Montag, 15. November 2021

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Ungeimpfte haben trotz vermehrter Impfdurchbrüche nach wie vor ein deutlich höheres Risiko als Geimpfte, infolge einer Corona-​Infektion auf der Intensivstation zu landen. Und dort kommen in der Regel Medikamente zum Einsatz, deren mögliche Nebenwirkungen die Risiken einer Impfung um ein Vielfaches übersteigen können. Um diesen Medikamentencocktail plastisch darzustellen, hat der britische Mediziner David Frocester bei Twitter ein Foto gepostet, auf dem er die üblicherweise eingesetzten Präparate zusammengestellt hat. „Diese ganzen Medikamente sind nötig, um einen Covid-​Patienten in kritischem Zustand einen Tag lang zu behandeln“, schreibt der Arzt. Der Virologe Christian Drosten und der SPD-​Gesundheitsexperte Karl Lauterbach haben Frocesters Tweet geteilt. „Das ist sehr eindrücklich“, so Drostens Urteil.

