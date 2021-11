Neue RZ-​Serie: Dem Müll auf der Spur

Foto: Schäfer

Die thematische Reihe der Rems-​Zeitung zum Thema Müll erscheint ab sofort immer montags und samstags und analysiert sowohl das alte und auch zugleich immer aktuelle zivilisatorische Problem des Abfalls und der Fäkalien.

Montag, 15. November 2021

Nicole Beuther

„Abfall, Müll und Fäkalien gab es schon immer — Vorbemerkung und Kontext“ — der erste Teil der RZ-​Serie ist in der Montagausgabe zu lesen.



Diese Analyse erfolgt einerseits unter modernen Gesichtspunkten mit dem Fokus auf Schwäbisch Gmünd sowie der Frage nach der Nachhaltigkeit, dem zeitgenössischen Credo, und der aktuellen Notwendigkeit in der Wohlstandsgesellschaft. Andererseits geht es auch um die historische Entwicklung und die Aspekte im Umgang mit Müll in früheren Zeiten, darunter das Altertum und das Mittelalter sowie die Entwicklung in Deutschland, die Anfänge der Müllabfuhr und etwa die Erfindung der Mülltonne in Frankreich und verschiedene Lösungsansätze im Ausland bis hin zu heutigen Formen der Entsorgung. Geplant ist zudem gegen Ende dieser sozialgeschichtlichen Reihe ein Interview mit Vertretern der GOA.

