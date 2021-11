Die Fußgänger im Blick: Fußverkehrscheck in der Südstadt

Die Qualität und Verbesserung der Fußwege und Fußwegeverbindungen ist das Ziel jener Begehungen, die am Dienstag und Mittwoch in der Gmünder Südstadt stattfanden. Mit dabei waren jene, die am besten wissen, woran es krankt: Die Südstadt-​Bewohner.

In der Gutenbergstraße , hinter dem Haus der Gesundheit, machte Dipl.-Ing. Johannes Lensch bei der Begehung am Mittwoch erstmals Halt. Gut für den Fahrer des weißen Pkw, dass Lensch als Raum– und Verkehrsplaner arbeitet und nicht als Mitarbeiter des kommunalen Ordungsdienstes tätig ist. In diesem Fall wäre nämlich ein Bußgeld fällig gewesen. Der Grund: Illegales Gehwegparken. „2,50 Meter sollte die Gehwegbreite sein“, so Lensch. Halt machte er gemeinsam mit den Mitarbeitern des Amtes für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung, einigen Gemeinderäten und Südstadt-​Bewohnern noch aus einem anderen Grund…





Welche Bereiche Lensch und die Teilnehmer der Begehung unter die Lupe nahmen und welche Lösungsvorschläge gemacht wurden, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



