Adler-​Apotheke in Böbingen schließt Ende 2021

Zum Jahresende schließt die Adler-​Apotheke in Böbingen. Sollte sich bis dahin kein Nachfolger finden, will die Gemeinde tätig werden.

Donnerstag, 18. November 2021

Thorsten Vaas

Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat am Montag, 22. November, hervor. „Die Gemeinde Böbingen möchte alle Anstrengungen unternehmen, damit die Apotheke weitergeführt werden kann“, heißt es in dem Beschlussvorschlag . Konkret wolle die Gemeinde die Apotheke für ein Jahr anmieten, um doch noch einen Nachfolger zu finden. Jochen Galuschka, Inhaber der Adler-​Apotheke , habe bei anderen Apotheken nachgefragt, in Fachzeitschriften inseriert — bislang ohne Erfolg. Zwischenzeitlich stehe die Gemeinde Böbingen in Kontakt mit einem ausgebildeten Apotheker. Offen sei jedoch, ob die Übernahme kurzfristig glückt. „Großer Wunsch wäre, kurzfristig die Apotheke wieder zu besetzen, so dass auch mit dem bewährten Personal weitergearbeitet werden kann“, schreibt die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage, weshalb nun die Apotheke ein Jahr lang angemietet werden soll, lange genug Zeit zu haben, eine Nachfolge „in der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber zu finden“. Neben der Adler-​Apotheke schließt auch die Schwaben-​Apotheke in Leinzell zum Jahresende.

