Ist Moderna schlechter als Biontech?

Nach missverständlichen Ansagen aus der Politik sind viele verunsichert, wie gut der Impfstoff aus den USA wirkt.

Dienstag, 23. November 2021

Thorsten Vaas

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat jüngst in einem Schreiben an die Länder angekündigt, dass die Bestellmengen für den Impfstoff von Biontech begrenzt würden. Damit hat Spahn ungewollt eine Debatte darüber losgetreten, ob der Impfstoff des US-​Pharmakonzerns Moderna womöglich weniger gut sei. Wir beantworten Fragen dazu.Eine Studie aus Schweden zeigt, dass die Wirksamkeit aller eingesetzten Impfstoffe nach rund einem halben Jahr nachlässt: Bei Moderna liegt sie bei 59 Prozent, beim Biontech-​Impfstoff nach sieben Monaten bei lediglich 23 Prozent, bei Astrazeneca bei rund 19 Prozent. Obwohl die Wirksamkeit gegen eine Infektion sinkt, liegt das Risiko für schwere Krankheitsverläufe auch nach diesem Zeitraum weit unter jenem von Ungeimpften. Vermeintlich deutliche Unterschiede in der Langzeitwirkung von Biontech und Moderna relativieren sich dadurch, dass mehr Ältere frühzeitig in der Pandemie mit Biontech geimpft wurden.

