Ampel-​Einhorn für Schwäbisch Gmünd

Foto: picture alliance/​dpa | Andreas Arnold

Bei einer Umfrage unter Passanten in Schwäbisch Gmünd ergab sich ein eindeutiges Bild: Die Menschen in der Stadt finden eine Einhornampel gut und würden sich darüber freuen. In Mainz jedenfalls war die Mainzelmännchen-​Ampel „die beste Werbung, die wir je hatten“, heißt es dort.

Mittwoch, 03. November 2021

Thorsten Vaas

33 Sekunden Lesedauer



Ganz nach diesem und anderen Vorbildern sollen nun auch in Schwäbisch Gmünd Ampeln mit lokalem Charakter entstehen. Das Einhorn, Gmünds Wappentier, könnte also in Zukunft an einigen Stellen den Fußverkehr regeln. Damit wäre die Stadt in Baden-​Württemberg unter den Vorreitern, denn bisher sind solche Spezial-​Ampeln im Land eher dünn gesät.

148 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



