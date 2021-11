Corona: Gmender Fasnet bläst Guggentreff mit traditioneller Instrumentenwäsche ab

Foto: hs

Nun ist es endgültig: Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-​Fallzahlen hat die Gmender Fasnet ihren traditionellen Faschingsauftakt mit dem regionalen Guggentreff zum 11.11. abgeblasen.

Donnerstag, 04. November 2021

Heino Schütte

In einer Woche hätte nach der Corona-​Zwangspause eigentlich wieder der regionale Guggentreff mit traditioneller Begrüßung des Silbermännle (Symbolfigur des Gmender Fasnet) und Instrumentenwäsche auf dem Marktplatz stattfinden sollten. Zudem war auch wieder eine große Guggen-​Sause im Prediger geplant. Eberhard Kucher, Präsident der Gmender Fasnet, hat am Donnerstag gegenüber der Rems-​Zeitung schweren Herzens die Absage dieser ersten großen Veranstaltung der fünften Jahrezeit in der Guggen-​Hochburg Schwäbisch Gmünd erklärt. Angesichts der neuen Corona-​Welle, die offensichtlich derzeit besonders heftig und rasant Gmünd erfasst, seien die Veranstaltungen zum Fasnetsauftakt auch in diesem Jahr nicht mehr zu verantworten. Unabhängig davon würden aber die Vorbereitungen für Prunksitzung, Internationales Guggenmusikfestival, Faschingsumzug usw. im Februar unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung hoffnungsvoll weiterlaufen. „Es ist traurig, doch auch wir Fasnetbegeisterte müssen uns den Realitäten in Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitbürger stellen“, so Eberhard Kucher in vorgezogener Aschermittwochsstimmung.

