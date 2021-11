St. Martin im Hof von St. Canisius

Foto: gbr

Es war nicht ganz so wie sonst, aber es war schön. Die Rede ist von der Martinsfeier des Kindergartens Eden im Hof von St. Canisius. Anders war dieses Jahr, dass für die Veranstaltung aufgrund der Pandemie die 3-​G-​Regel zu berücksichtigen war.

Montag, 08. November 2021

Gerold Bauer

44 Sekunden Lesedauer



Alle, die an der Veranstaltung teilnehmen wollten, wurden von Mitgliedern des Elternbeirats am Zugang zum Hof kontrolliert. Und dann warteten die Kleinen mit ihren Laternen gespannt auf den Reiter, während sie zwei Martinslieder sangen. Dr. Werner Besenfelder und sein Sohn begleiteten mit Klarinette und Posaune den Gesang. Jutta Bühler erzählte die Geschichte vom Hl. Martin, der zunächst Soldat im römischen Herr war. Nachdem Martin in einer bitterkalten Nacht mit einem frierenden Bettler seinen Mantel geteilt hatte, quittierte er den Dienst im Militär, widmete sein Leben der Kirche und wurde Bischof. „Teilen ist christlich!“ sagte Jutta Bühler zu den Kindern, während Karl Schmid vom Tannhof als St. Martin mit seinem Pferd vor dem Bettler anhielt und ihm die Hälfte seines warmen Mantels gab. Wie damals beim römischen Militär üblich war es ein Umhang aus rotem Stoff.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



245 Aufrufe

178 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen