Großbrand verwüstet Waldorf-​Kindergarten in Aalen

Foto: hs

Trauriger kann der Beginn der Adventszeit für einen Kindergarten kaum sein, wenn dieser mitsamt von allen Bastelsachen und Weihnachtsschmuck ausgerechnet am 1. Dezember von einem Feuer zerstört wird. So geschehen im Aalener Waldorf-​Kindergarten.

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Für 40 Kinder muss in Aalen eine neue Bleibe gefunden werde. Der zerstörte Altbau wurde kürzlich erst von den Eltern mit großem Engagement renoviert. Zum Glück wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei, die Brandstiftung nicht ausschließen will, war der Brand im Bereich von Mülltonnen an einer Außenwand ausgebrochen. Die Flammen erfassten rasch die gesamte Dachkonstruktion sowie Fassadenteile des langgezogenen Gebäudes in Holzbauweise.





Die Rems-​Zeitung war am Brandort und berichtet am 2. Dezember ausführlich über die Löscharbeiten und die Hintergründe!







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



279 Aufrufe

116 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen